Castaños celebra el Día de Reyes: Yesica Sifuentes entrega regalos

CASTAÑOS, COAHUILA.- En un ambiente de alegría, convivencia y tradición, el Gobierno Municipal de Castaños celebró el Día de Reyes con un divertido festejo en el que se partió la tradicional rosca y se entregaron regalos a las niñas y niños del municipio.

El evento se llevó a cabo la mañana de este martes, en punto de las 10:00 horas, en la explanada de la Presidencia Municipal, encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien estuvo acompañada por funcionarios municipales y la presencia de Melchor, Gaspar y Baltazar, que dieron un toque especial a la celebración.

Durante su mensaje, la Presidenta Municipal destacó la gran respuesta de la ciudadanía y agradeció la participación de las familias que se dieron cita para disfrutar de una mañana agradable y llena de tradición. Sifuentes Zamora señaló que la intención de este tipo de eventos es preservar y promover las tradiciones que fortalecen la identidad y la unión familiar, subrayando que el Día de Reyes es una de las celebraciones más emblemáticas, por lo que no podía pasar desapercibida.

Al realizar el corte de la rosca, las autoridades municipales iniciaron la entrega entre los asistentes, quienes además recibieron una bebida caliente, mientras que las niñas y niños fueron sorprendidos con obsequios.

"Este festejo está preparado con muchísimo cariño para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en estos eventos que forman parte de nuestras tradiciones y que promueven la convivencia y la unidad", expresó la alcaldesa.

Finalmente, Yesica Sifuentes Zamora reafirmó que durante su administración, a través del Sistema DIF Municipal, se continuará impulsando este tipo de actividades que fomentan la integración social, la sana convivencia y el bienestar de las familias de Castaños.