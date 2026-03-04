Día Internacional de la Mujer: Coprovvi Frontera promueve la lucha contra la violencia

FRONTERA, COAHUILA.- En el marco de las actividades previas al 8 de marzo, el Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovvi) de Frontera realizó un evento en la plaza principal con el objetivo de brindar apoyo y fortaleza a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, en un contexto donde —advirtieron— los casos van en aumento en la Región Centro.

La encargada de Coprovvi, Esmeralda Mata, señaló que desde hace 20 años el centro trabaja en la atención de mujeres que han estado en riesgo de perder la vida a causa de la violencia, además de contar con un refugio que les brinda resguardo y protección.

Explicó que las actividades forman parte de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha que —subrayó— no debe verse como una celebración, sino como un día de lucha y exigencia por la igualdad y la erradicación de la violencia. "Estamos promoviendo la visibilización de esta lucha. Muchas personas creen que es una fecha para festejar, pero en realidad es para recordar lo que falta por avanzar y acompañar a quienes están viviendo violencia", expresó.

Como parte del programa "Detente un minuto por las mujeres", personal del centro salió a la plaza principal para dialogar con la ciudadanía, entregar trípticos informativos y obsequios alusivos a la fecha. Además, colocaron una silla vacía como símbolo de las mujeres que ya no están, víctimas de la violencia.

Esmeralda Mata alertó que en la Región Centro los casos van en ascenso y existen situaciones lamentables que obligan a reforzar la prevención y la denuncia. Indicó que, a nivel nacional, tres de cada diez mujeres sufren violencia diaria y constante en México, lo que evidencia la urgencia de continuar trabajando en la protección y defensa de sus derechos.

Finalmente, reiteró que Coprovvi mantiene sus puertas abiertas para brindar orientación, acompañamiento y resguardo a quienes lo necesiten, e hizo un llamado a no normalizar ningún tipo de agresión.