CIGA de Melchor Múzquiz logra certificación internacional para laboratorio de carbón

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Laboratorio de Carbón del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas (CIGA) fue certificado y acreditado por autoridades nacionales, tras cumplir con la normatividad establecida que garantiza la calidad y certificación internacional del mineral. Este reconocimiento coloca a la institución como referente en el análisis y validación del carbón en México.

El laboratorio opera bajo estrictos estándares internacionales, entre ellos las normas ISO 90001-2015 e ISO-IEC-17025, que aseguran trazabilidad y certificación absoluta para todos los productores.

La finalidad es mantener procesos estandarizados y limpios, evitando daños en las termoeléctricas y garantizando un suministro confiable para la industria energética y metalúrgica del país.

El Doctor Luis Fernando Camacho Ortegón, director del CIGA, destacó que este logro representa un paso adelante en materia de certificación y acreditación de procesos.

Subrayó que, aunque ya se contaba con las normas pertinentes, estas fueron recertificadas para reforzar la confianza en los resultados emitidos, siempre bajo metodologías avaladas por la industria de hidrocarburos.

Camacho Ortegón puntualizó que el CIGA es una institución pública sin fines de lucro, lo que asegura imparcialidad y ausencia de conflictos de interés en los estudios realizados.

La acreditación obtenida responde a rigurosos estándares que consolidan la transparencia y confiabilidad de los análisis de carbón, fundamentales para la operación de las plantas termoeléctricas y metalúrgicas.

Finalmente, se informó que este es el único laboratorio nacional con dicha acreditación, mientras que existen tres más de carácter privado y extranjero en los puertos de Madero y Manzanillo, así como en Tamaulipas.

Estos centros se encargan de muestra los carbones que llegan a plantas estratégicas como la de Lázaro Cárdenas, en Michoacán; Petacalco, en Guerrero; y diversas instalaciones siderúrgicas en el país, lo que refuerza la relevancia del CIGA como institución líder en México.