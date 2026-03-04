PRONNIF investiga violencia contra hermanitos en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La PRONNIF en Frontera abrió una carpeta de investigación tras atender un caso de violencia contra dos hermanitos, de entre 7 y 10 años de edad, en la colonia Occidental, donde además se detectaron otras omisiones de cuidado por parte de sus padres.

La subprocuradora, Norma Leija, informó que los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, luego de que vecinos del sector reportaran una situación de violencia, lo que derivó en la intervención de Seguridad Pública, instancia que canalizó el caso a la dependencia de protección a la infancia.

"Se tuvo el acercamiento con los hermanitos y con PRONNIF de la Región Centro para la creación de la carpeta correspondiente. Aparte de la violencia hacia la niña, existía la deserción escolar de ambos hermanos, lo que representa una omisión de cuidados", señaló.

La funcionaria detalló que el caso ya es atendido por PRONNIF Regional, instancia que trabaja de manera integral con la familia para garantizar la protección y restitución de los derechos de los menores.

Los padres de familia quedaron en calidad de detenidos en Seguridad Pública de Frontera, mientras avanzan las investigaciones y se determina su situación legal.

Norma Leija aseguró que la ciudadanía puede estar tranquila, ya que la dependencia vela por el bienestar de niñas, niños y adolescentes, e hizo un llamado a la población a continuar denunciando cualquier hecho que vulnere la integridad de menores de edad.

"Es importante que sigan reportando este tipo de situaciones; gracias a la participación ciudadana se logra intervenir de manera oportuna", puntualizó.