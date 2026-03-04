Múzquiz: Federico Fernández Montañez informa sobre operativo contra cámaras Parasito

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras su visita al municipio de Múzquiz, el Fiscal General del Estado, Dr. Federico Fernández Montañez, informó sobre el despliegue de un operativo en todas las regiones de Coahuila con el objetivo de detectar y retirar las llamadas "Cámaras Parasito".

Estas estructuras, explicó, son instaladas en inmuebles vinculados a actividades ilícitas y utilizadas para vigilar los movimientos de las corporaciones policiales.

El Fiscal destacó que a estas acciones se han sumado autoridades de seguridad de los diferentes niveles de gobierno. Como ejemplo, mencionó el caso de San Pedro de las Colonias, donde en un lapso de apenas diez días fueron detectadas y retiradas 36 cámaras de este tipo, lo que refleja la magnitud del problema y la necesidad de mantener una estrategia coordinada.

Fernández Montañez aclaró que la medida no busca restringir el derecho de los ciudadanos a contar con sistemas de videovigilancia en sus hogares. Sin embargo, subrayó que cuando se identifican cámaras instaladas con el propósito de proteger actividades delictivas o de monitorear a las fuerzas de seguridad, estas deben ser retiradas, pues representan un riesgo para la seguridad pública.

El Fiscal explicó que, a través de cateos realizados en distintos inmuebles, se ha detectado la presencia de un número considerable de cámaras en domicilios con reportes de actividades ilícitas.

En algunos casos, señaló, se han encontrado hasta 15 dispositivos en una sola vivienda, lo que evidencia un patrón de vigilancia irregular que busca obstaculizar la labor de las autoridades.

Finalmente, Fernández Montañez informó que el operativo también se lleva a cabo en el municipio de Madero y se extenderá a todas las regiones del estado.

Enfatizó que el mensaje para los coahuilenses es claro: "Tenemos que seguir cuidando a Coahuila. Contamos con un Gobernador que le entra al tema de seguridad, Manolo Jiménez, y no bajamos la guardia. Todos coordinados, por ende, a cuidar Coahuila entre todos", dijo.