Víctor Leija promueve la inclusión en Cuatro Ciénegas durante jornada especial

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- En conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó a cabo una emotiva y significativa jornada de actividades, encaminadas a resaltar la importancia de construir espacios que valoren, respeten y celebren la diversidad dentro de nuestra comunidad.

Por instrucciones del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, la Regiduría de Inclusión, en coordinación con el DIF Municipal, organizó actividades encaminadas a generar conciencia entre la población sobre la relevancia de promover una verdadera cultura de inclusión.

Durante la jornada, se compartieron testimonios que sensibilizaron profundamente a los asistentes, destacando la importancia de fortalecer la empatía, la conciencia social y el acceso a oportunidades equitativas para todas las personas.

Al respecto, el presidente municipal destacó la importancia de este tipo de eventos que permiten visibilizar los retos que enfrentan las personas con discapacidad, además de reforzar el llamado a la sociedad para derribar barreras y fomentar la igualdad de oportunidades.

"La inclusión no es solo un concepto, es una responsabilidad compartida; es reconocer que todas las personas requieren espacios dignos, accesibles y llenos de respeto. En Cuatro Ciénegas seguiremos trabajando para que nadie quede atrás", subrayó el edil.

El evento contó con la presencia de la Regidora de Inclusión, Lic. Ana Gabriela Arizpe; la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Leticia Medina; diversas autoridades públicas; así como la Directora del CAM, María de la Luz Meléndez Alba, quienes reafirmaron su compromiso con el acompañamiento y la atención a las familias.

Durante la ceremonia se realizó un agradecimiento especial a los regidores José Luis de León, Brenda Castillo, Griselda Padilla, Bety Soto, Américo Ramírez, Elva Fernández y Ana Arizpe, quienes donaron sillas de ruedas al Departamento de Inclusión. Estos apoyos serán entregados a personas que más los necesiten, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el bienestar y la movilidad de quienes enfrentan barreras físicas.

La jornada concluyó con un mensaje de unión y corresponsabilidad social, recordando que la inclusión se vive, se siente y se construye todos los días, y que Cuatro Ciénegas seguirá avanzando para garantizar que todas las personas desarrollen su vida con dignidad, respeto y plena participación.