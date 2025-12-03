Los Lirios en Arteaga: talleres para prevenir la violencia en comunidades

LOS LIRIOS, ARTEAGA, COAHUILA.- Con el propósito de reforzar la seguridad y cohesión social en esta comunidad rural, Fundación Luz y Esperanza presentó los talleres que integran el proyecto "Construyendo hogares y comunidades seguras: Prevención integral de la violencia en Saltillo y Arteaga", realizado en el Centro de Atención Integral con apoyo de la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC).

La directora de la organización, Dra. Rosa María Salazar, agradeció la participación de las familias y destacó el compromiso de quienes asistieron a las actividades. "Buscamos contribuir a que Los Lirios sea un lugar más seguro para todas y todos. Aunque existen desafíos, la presencia de niñas, niños y mujeres demuestra que hay voluntad de cambio. Ellos son esenciales para transformar su entorno, y estos talleres les permiten aprender, convivir y divertirse de manera sana", señaló.

¿Qué talleres se ofrecen en Los Lirios?

Salazar también reconoció el esfuerzo de las mujeres que se sumaron al taller de cocina y de las familias que enviaron a sus hijas e hijos a las sesiones, subrayando que en zonas rurales no siempre se cuenta con acceso cercano a servicios psicológicos, jurídicos o sociales. Asimismo, agradeció el respaldo económico de la FEC, que hace posible el desarrollo del proyecto en la región.

Por parte de la Fundación del Empresariado Coahuilense asistieron Blanca Nohemí Hernández Martínez y Ana Laura Pérez González, esta última encargada de dirigir un mensaje a las y los asistentes. "Nos enorgullece apoyar programas que promueven el bienestar de la niñez. Sabemos que ellos representan el futuro de esta comunidad y del estado. Gracias al impuesto sobre nómina que aportan los empresarios cada mes, se pueden impulsar actividades como estas, que permiten que más niñas y niños accedan a espacios formativos", expresó Pérez González.

Durante la jornada, las y los participantes del taller de valores presentaron los discursos que prepararon sobre respeto, honestidad, empatía, solidaridad, paz y responsabilidad. Además, compartieron algunas de las acciones comunitarias que realizaron, entre ellas visitas a personas adultas mayores, con el fin de fortalecer la convivencia y sensibilidad social.

El evento también incluyó presentaciones de los talleres artísticos de música y danza, así como la participación de las mujeres que formaron parte del taller de cocina.