Javier Díaz anuncia incremento en producción de agua en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– El alcalde Javier Díaz anunció que la ciudad ya rebasó las metas de producción y distribución de agua planteadas al inicio de su administración y se prepara para un incremento sin precedentes rumbo a 2026.

De acuerdo con el edil, este año se incorporó 314 litros por segundo (LPS) adicionales a la red de distribución, resultado de los pozos incorporados este año, cifra superior a los 250 LPS inicialmente comprometidos.

Díaz recordó que al inicio de su gobierno Saltillo contaba con 2,000 LPS en su red. Con las nuevas fuentes de abastecimiento, se logró añadir más del 15% de agua nueva al sistema, lo que ha permitido mejorar la cobertura y estabilidad del servicio para los hogares saltillenses.

¿Cómo se logró el incremento en la producción de agua?

El alcalde detalló que esta expansión fue posible gracias a una inversión conjunta superior a los 180 millones de pesos, compuesta por alrededor de 52 a 53 mdp provenientes de los dividendos municipales, destinados en su totalidad al tema del agua, y 125 a 130 mdp aportados por Aguas de Saltillo dentro de su programa de inversión anual.

Detalles de la inversión en el sistema de agua de Saltillo

Mirando hacia adelante, Díaz adelantó que el proyecto de abastecimiento no se detendrá:

-Para 2026, Saltillo tiene como objetivo sumar arriba de 200 LPS adicionales, lo que colocaría a la administración con más de 500 LPS incrementados en su administración, equivalente a más del 25% de crecimiento respecto al caudal disponible al inicio del periodo municipal.

El alcalde también reiteró que, en el futuro próximo, será necesario avanzar hacia la construcción del acuaférico sur-poniente, infraestructura estratégica para garantizar el suministro a largo plazo conforme la ciudad siga expandiéndose.