Pollotón Saltillo busca ayudar a 900 familias con cena navideña

SALTILLO, COAHUILA.– Con la meta de llegar a 900 familias, es decir, cerca de 3,600 personas, se anunció la edición 2025 del Pollotón, una iniciativa altruista que desde hace años se ha consolidado en la capital coahuilense para llevar una cena navideña a quienes más lo necesitan.

¿Qué es el Pollotón y cómo ayuda a las familias?

El proyecto nació gracias a los Hermanos de la Esperanza, quienes cada 24 de diciembre recorren distintos sectores vulnerables de la periferia de Saltillo y Ramos Arizpe para entregar alimentos a familias en situación de necesidad.

Para este año, nuevamente esperan reunir fondos que permitan adquirir pollo rostizado, espagueti, papas, leche, refresco, chocolate y tortillas, paquete que integra cada cena y cuyo costo es de 349 pesos.

Detalles sobre la cena navideña del Pollotón en Saltillo

Los donativos serán recibidos a través del Ranchito del Rey y Maria Madre, ubicado al norte de Saltillo, sobre el bulevar José Narro Robles, ahí es donde se organizan los voluntarios que año con año se suman a esta causa solidaria que busca que ninguna familia se quede sin una cena especial en Navidad.