Durante cateo #28 encuentran objetos robados Capturan a 5 implicados En robo a rancho en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Elementos de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera lograron capturar a 5 personas presuntamente implicadas en la comisión del delito de robo, hecho perpetrado al interior de un rancho en esta Villa.

Lo anterior deriva tras un cateo realizado en una chatarrera ubicada en esta comunidad, a donde fueron a parar diversos objetos, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Licenciado Diego Garduño Guzmán.

Se trata de la diligencia número 28 realizada en la Carbonífera, abundó la autoridad, añadiendo que lo anterior, es resultado de la reunión que sostuvo días previos, el Mtro. Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, con empresarios, ganaderos y comerciantes a fin escuchar sus inquietudes y, abordar temas en materia de seguridad.

De la reunión, se generó un grupo de WhatsApp, para realizar reportes de seguridad y atenderlos de manera inmediata; en el que participan los diferentes comandantes y mandos de la Región Carbonífera.

"Con estas acciones permanentes continuamos el blindaje en el Estado de Coahuila, reiterando que, la participación activa de la sociedad, constituye un papel fundamental en la procuración de justicia, porque a Coahuila lo cuidamos todos", señaló el delegado.

