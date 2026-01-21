Sari Pérez entrega equipamiento UBR en Frontera para personas con discapacidad

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, para fortalecer la atención a personas en proceso de rehabilitación en la Región Centro–Desierto del estado, la alcaldesa Sari Pérez Cantú acompañó a la ingeniera Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, en la entrega de equipamiento para las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), realizada en las instalaciones del DIF Frontera.

Durante su mensaje de bienvenida, la alcaldesa destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de los gobiernos estatal y municipal por construir una sociedad más justa e incluyente, donde niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad cuenten con espacios adecuados, atención digna y herramientas que les permitan avanzar en su proceso de recuperación.

La entrega simbólica de kits de UBR se realizó a través de las presidentas honorarias de los sistemas DIF municipales, beneficiando a los municipios que conforman la Región Centro–Desierto. En este marco, la presidenta honoraria del DIF Frontera, Marifer Martínez Pérez, y la directora del DIF Frontera, Karen Cadena, reconocieron el impacto positivo que este equipamiento tendrá en la atención diaria que se brinda en las unidades de rehabilitación.

Pérez Cantú agradeció el respaldo del DIF Coahuila y la presencia de la Lic. Ivonne Espinosa Torres, directora de Programas Sociales; la Arq. Luciana Sánchez Arriaga, coordinadora de Inclusión y Vida Independiente; y el Lic. Diego Siller Beltrán, coordinador de la Región Centro–Desierto, destacando que su trabajo ha sido clave para consolidar políticas públicas enfocadas en la inclusión y la rehabilitación.

Finalmente, la alcaldesa reiteró que el DIF Frontera seguirá siendo un espacio abierto, humano y sensible, donde el trabajo en equipo entre el Estado y el Municipio se traduce en resultados concretos para la comunidad, fortaleciendo el tejido social y garantizando una atención integral con sentido social para quienes más lo necesitan.