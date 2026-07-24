Emilio Campo Montes vive a la intemperie: DIF Frontera busca apoyo familiar
Karen Cadena, directora del DIF, informa que la búsqueda de la familia de Emilio se ha complicado por su posible origen.
Resumen
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¿Preguntas y respuestas?
Luego de darse a conocer la historia de Emilio Campo Montes, adulto mayor que desde hace dos años vive a la intemperie frente al 105 Batallón de Infantería, el Sistema DIF Frontera inició acciones para localizar a sus familiares y ofrecer una alternativa de atención.
Acciones del DIF Frontera
La directora del DIF, Karen Cadena, informó que hasta el momento no ha sido posible ubicar a algún familiar del adulto mayor; sin embargo, la dependencia continúa recabando información con base en los datos obtenidos a través de redes sociales y de las entrevistas realizadas al propio Emilio.
Explicó que, por la información reunida, todo indica que Emilio no es originario de Frontera, por lo que la búsqueda se ha complicado. "La idea es encontrar a los familiares, porque ya estuvimos juntando información de lo que vimos en redes sociales y de lo que hemos preguntado. No se localizó el lugar donde creemos que vive y todo parece indicar que no son de aquí", señaló.
Llamado a la comunidad
Karen Cadena indicó que existe la versión de que el adulto mayor tendría una hija, por lo que hizo un llamado para que, en caso de que algún familiar conozca su situación, acuda a las instalaciones del DIF. "Si tú eres familiar o conoces a algún familiar, acércate al DIF. La intención es orientarlos y ver de qué manera podemos ayudar en este caso", expresó.
La funcionaria agregó que, en caso de confirmarse la existencia de familiares que conozcan la condición en la que vive Emilio y no le estén brindando atención, la situación podría analizarse conforme a las responsabilidades de cuidado que establece la ley.
Seguimiento del caso
Mientras tanto, el DIF mantiene el seguimiento del caso con el objetivo de encontrar una red de apoyo que permita mejorar las condiciones de vida del adulto mayor, quien permanece viviendo bajo un árbol en un predio del libramiento Carlos Salinas de Gortari.