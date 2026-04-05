Javier Díaz González impulsa nuevos servicios en programa Amor en Movimiento

SALTILLO, COAHUILA.- Integrantes del Consejo Directivo del DIF Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, aprobaron una modificación a las reglas de operación del programa Amor en Movimiento, con la cual se podrán adicionar baumanómetros y escáner mamario para el beneficio directo de la población que más lo necesita.

Con el impulso de Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, este programa insignia del organismo sumará estos servicios completamente gratuitos en la unidad móvil.

"Amor en Movimiento se ha consolidado como una alternativa cercana y efectiva para llevar los servicios del DIF hasta donde más se necesitan; es una estrategia que pone a las personas en el centro y que seguirá siendo el corazón solidario de nuestro municipio, acercando apoyo, atención y esperanza a cada comunidad", refirió el alcalde de Saltillo.

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Mencionó que, gracias al trabajo del DIF Saltillo, hoy se ven transformaciones reales, construidas con trabajo y sensibilidad social, que están mejorando la calidad de vida de miles de familias saltillenses y fortaleciendo el tejido de la comunidad.

"Y no estamos solos en este camino, contamos con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, del DIF Estatal e Inspira Coahuila y de organismos de la sociedad civil que aman Saltillo; esto nos motiva a seguir adelante con esperanza y entusiasmo", dijo.

Javier Díaz agradeció el compromiso, trabajo y confianza de cada integrante de este Consejo por asumir como propio el compromiso de respaldar a quienes más lo necesitan.

Durante la primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo se autorizó un aumento del presupuesto anual para el DIF Saltillo, llegando a más de 54 millones de pesos.

Y se llevó a cabo también el nombramiento de Rosa Martha Cepeda Morales como coordinadora de Talleres, así como la aprobación de modificaciones al organigrama del Sistema DIF Saltillo.