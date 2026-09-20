Sara Pérez Cantú pide paciencia a trabajadores de AHMSA ante subasta

FRONTERA, Coah.- Ante la proximidad de la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú pidió paciencia a los trabajadores y sus familias, al señalar que el pago de los adeudos dependerá de los resultados del proceso.

La subasta está programada para el próximo 25 de septiembre y, de acuerdo con el procedimiento judicial, existen seis postores calificados para participar en la venta de los activos como unidad productiva.

La alcaldesa señaló que ahora corresponde esperar el desarrollo de la subasta y conocer cómo se concretará el proceso para determinar cuándo y de qué manera podrán comenzar a liquidarse los adeudos. "Esperemos que todo sea como lo tienen ellos planeado, a esperar los tiempos, esperar la forma, qué es lo que van a poder empezar a liquidar y, pues bueno, en manos de Dios, esperando que ya se vaya viendo esa luz que todos esperamos ver", expresó.

Pérez Cantú reconoció que el municipio depende en buena medida de que se concrete el pago a los trabajadores, debido al impacto económico que ha generado la crisis de la siderúrgica en la región Centro. "Sí, esperamos que sea así. Dependemos nosotros definitivamente de ese pago", afirmó.

El proceso contempla una bolsa laboral de hasta 19 mil 248 millones 594 mil pesos para trabajadores de AHMSA y MINOSA, aunque los montos efectivos dependerán de los recursos que se obtengan mediante la subasta. Para AHMSA, el padrón definitivo contempla 9 mil 857 trabajadores y un pago laboral preferente de más de 3 mil 57 millones de pesos.

La edil consideró que el proceso ha requerido paciencia por parte de los trabajadores y confió en que esta etapa permita finalmente avanzar hacia una solución. "Siempre hemos confiado, sabemos que tarde o temprano se tiene que concretar, entonces esperemos que esta ya sea la definitiva", manifestó.

Respecto a la posibilidad de que AHMSA mantenga terrenos registrados dentro del municipio de Frontera y a un eventual adeudo de la empresa con el Ayuntamiento, Pérez Cantú indicó que solicitará información a las áreas correspondientes antes de emitir una postura. "Necesitaría yo checar, pero si tienen algunos terrenos aquí con nosotros será cuestión de checar", señaló.

La alcaldesa agregó que por el momento no cuenta con información actualizada sobre algún adeudo específico de AHMSA con el municipio.