Firma convenio DIF con la UDEM

SALTILLO, COAHUILA.- Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Monterrey, UDEM, a fin de colaborar en el desarrollo e implementación de una plataforma de evaluación y atención en salud mental.

Para ello, se trabajará en la aplicación e interpretación de la prueba "Dibujo de la Figura Humana", una técnica proyectiva gráfica que evalúa la personalidad, emociones y comportamientos en situaciones de estrés o adversidad.

Dicha prueba consiste en dibujar a una persona, analizando elementos gráficos y contenido para identificar patrones de comportamiento, emociones y fortalezas, aplicable en evaluación psicológica.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6 ❮❯

"Con ayuda de la inteligencia artificial, esta herramienta ayuda a interpretar la prueba y dar un diagnóstico previo de ella", refirió la presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Luly López mencionó que los psicólogos de la coordinación de Salud Mental aplicarán las pruebas en los diferentes planteles de educación y subirán las pruebas a un sistema para su evaluación.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes por parte del DIF Saltillo Alfonso Figueroa Vicuña, director general; Gloria Flores Ríos, directora de Salud; e Hilda Guadalupe Ugalde Bustillo, directora de Asuntos Jurídicos.

Mientras que por parte de la UDEM asistieron Davia Gabriela Amaya Herrera, representante legal; Angélica Quiroga Garza, representante legal; Diego Emiliano Lozano de la Garza, de la Dirección de Investigación; María del Consuelo Jiménez Fernández, del Departamento de Computación e Ingeniería Industrial; y Gabriel Ibarra González, responsable de Difusión y Transferencia de Innovación.