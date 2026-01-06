DIF San Buenaventura celebra el Día de Reyes con alegría y sorpresas

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El DIF San Buenaventura celebró en grande el tradicional Día de Reyes, ofreciendo una jornada llena de alegría, convivencia y sonrisas para las familias del municipio, quienes acudieron gustosas a disfrutar de este emotivo festejo.

El matrimonio conformado por la presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala, y el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez, acompañó de manera cercana a los asistentes, compartiendo momentos de alegría y brindando un trato cálido y solidario a niñas, niños y padres de familia.

Durante el evento se ofreció Rosca de Reyes, champurrado y bolsitas de dulces, además de juegos mecánicos completamente gratuitos, reafirmando el compromiso del DIF de generar espacios de sana convivencia familiar.

La celebración incluyó un animado show de botargas, así como la caracterización de los Tres Reyes Magos, quienes fueron recibidos con entusiasmo por los más pequeños.

El festejo se llevó a cabo en las instalaciones de la Feria, donde se habilitó el acceso al brincolín más grande "Gravity Bounce", permitiendo la diversión de chicos y grandes en un ambiente seguro y familiar.

Para cerrar con broche de oro, se realizó una emotiva rifa de regalos, dejando gratos recuerdos entre las familias asistentes y consolidando esta celebración como una de las más esperadas del inicio de año.