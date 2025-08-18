Disfrutan familias la Ruta Recreativa

SALTILLO, COAHUILA.- Cientos de personas, familias enteras, disfrutaron de las diferentes actividades que se ofrecieron en la Ruta Recreativa de este domingo en las que participaron diferentes dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo.

En seguimiento a la instrucción del alcalde Javier Díaz González, en cada edición de este paseo dominical se ofrecen actividades para promover la convivencia familiar, el deporte, así como la proximidad social, entre otros rubros.

En la edición del 17 de agosto, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ofreció la actividad "¿Qué Rollo con tu Arroyo?", en la que se brindó una explicación ilustrativa para difundir entre la población información importante acerca de estos cauces naturales.

En la plática se dio a conocer a los paseantes los principales arroyos que cruzan la ciudad de Saltillo, así como el papel que juegan en el entorno natural, además de la importancia de mantenerlos limpios de basura.

Además, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana estuvo presente a través de la Unidad Canina K9, cuyos binomios convivieron con las familias, especialmente con las niñas y niños.

La Dirección de Salud Pública Municipal colocó su tradicional módulo de detección oportuna de diabetes e hipertensión, así como recomendaciones en el ámbito de la nutrición; asimismo se aplicaron vacunas antirrábicas, desparasitaciones y baños garrapaticidas a las mascotas, todo de forma gratuita.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a la población para que asista a la Ruta Recreativa que se desarrolla durante todos los domingos en el bulevar Venustiano Carranza, en su horario de verano de 6:30 a 11:30 de la mañana.