Falla internet desde San Buena a Ocampo tras la lluvia del sábado.

Alrededor de 5 mil usuarios de Teléfonos de México se vieron afectados el pasado sábado en el servicio de telefonía e internet, desde el municipio San Buenaventura hasta Ocampo, debi-do al daño en una de las líneas de fibra óptica, ocasionado por las lluvias y los fuertes vientos registrados en la zona.

Christopher Díaz Lara, secretario general de la Sección 85 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, mencionó que la falla se debió a la caída de ramas que cortaron el cable de comunicación a la altura de la Carretera 30, poco antes de llegar al municipio de San Bue-naventura.

"Fue un corte que afectó a alrededor de 5 mil clientes, porque un árbol cayó sobre la fibra que conecta desde Frontera hasta Ocampo. Al dañarse esa parte, quedó incomunicada toda la región", explicó.

El incidente se registró alrededor de las 17:30 horas del sábado y, de inmediato, personal téc-nico comenzó con los trabajos de reparación, logrando reestablecer el servicio en su totalidad cerca de las 21:00 horas, dejando a los usuarios sin servicio por un periodo de poco más de tres horas.

Díaz Lara mencionó que la línea que se vio afectada es una de las principales líneas que enla-zan los municipios de la región Centro, lo que provocó la suspensión generalizada de los ser-vicios de telecomunicaciones.

El representante sindical mencionó que desde el mismo sábado por la noche el servicio ope-raba de manera normal, descartando mayores complicaciones.