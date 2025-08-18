Con 7 mdp avanza Prendamos Monclova

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, avanza firme en el cumplimiento del gran Plan de Inversión "Prendamos Monclova", un programa diseñado para mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias monclovenses, que cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Con una inversión superior a 7 millones de pesos, esta semana se entregaron diversas obras de alto impacto social, en distintos sectores de la ciudad:

? Construcción de drenaje sanitario en la calle del Campanario, Colonia Campanario.

? Rehabilitación de la cancha de la Colonia Independencia, que ahora es un espacio más seguro y digno para la recreación de niñas, niños y jóvenes.

? Construcción de drenaje sanitario en la Colonia Lomas de San Miguel, en las calles Escudero (entre Azteca y Senda de Enlace Sur) y Aztecas (entre Caballeros Scout Águila y Escudero).

? Rehabilitación de la cancha deportiva en la Colonia 21 de Marzo, fortaleciendo los espacios de encuentro comunitario.

Estas acciones forman parte de un plan integral que prioriza la infraestructura básica y la rehabilitación de áreas de convivencia, con el objetivo de garantizar servicios dignos y una mejor calidad de vida para las familias monclovenses.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el Plan Prendamos Monclova es la prueba de que trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez se puede lograr el desarrollo de la ciudad, colonia por colonia.

"Nuestro compromiso es que el desarrollo de Monclova llegue a todas las colonias. No hay obra pequeña cuando se trata de mejorar la vida de nuestra gente, por eso seguimos trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para que los beneficios sean visibles en cada sector de la ciudad", subrayó el alcalde.

Con el Plan de Inversión "Prendamos Monclova", el Gobierno Municipal reafirma el compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, para seguir avanzando con más obras y acciones que impacten de manera directa en la vida diaria de los ciudadanos.