Cautivan rondallas con música y amor

SALTILLO, COAHUILA.-Con un vibrante arranque el jueves 14 de agosto a través de plataformas digitales, arrancó la 21ª edición del Festival Internacional de Rondallas Saltillo 2025, una celebración que conjugó romanticismo, talento y fraternidad musical desde lo virtual hasta escenarios al aire libre y auditorios tradicionales.

El Concierto Virtual marcó el inicio del evento con la participación de 22 rondallas, incluyendo agrupaciones de Guatemala, Costa Rica y España que dieron muestra del carácter internacional del festival. A través de Facebook y YouTube, las transmisiones unieron corazones desde diferentes latitudes.

Durante el viernes 15, la actividad se trasladó al Paseo Capital, donde decenas de rondallas ofrecieron serenatas en vivo bajo el cielo saltillense. El sábado 16 tuvo lugar un momento muy esperado: la presentación de la rondalla monumental, integrada por exmiembros de la emblemática Rondalla de Saltillo, quienes rindieron homenaje a compositores que iniciaron su trayectoria en ese género, seguido de una tradicional callejoneada, que inundó el centro de la ciudad con guitarras, voces y paso festivo.

El domingo 17 cerró el festival en el auditorio de la Escuela Normal de Coahuila, completando así tres jornadas que celebraron la música, la cultura regional y la convivencia pacífica entre participantes y público.

Organizado por el comité presidido por el ingeniero Carlos Morales Fragoso, el festival no solo fue un encuentro artístico, sino también una fuente de derrama económica.

Se estimó la presencia de cerca de 3 mil visitantes, cifra que representó un impulso para hoteles, comercios y restaurantes locales.

En redes sociales, diversas rondallas compartieron su entusiasmo por participar. Por ejemplo, la Rondalla Inolvidable expresó en Instagram: "este viernes... nuestra Rondalla presentará... un bonito tema"; mientras que Rondalla Sentimientos de Saltillo destacó su presencia en el evento junto a Corazones Enamorados de Saltillo.

Asimismo, una publicación recordó la transmisión en vivo del jueves 14 con el mensaje: "Concierto virtual... transmisión en vivo...".

En síntesis, este festival consolidó a Saltillo como la Cuna de las Rondallas y reafirmó el poder de la música de cuerda y voz para unir generaciones, culturas y comunidades.