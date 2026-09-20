Nazira Zogbi señala conflictos laborales en Saltillo: Capacitación clave

SALTILLO, COAH.- Los problemas de comunicación y el desconocimiento de las políticas y reglamentos internos figuran entre las principales causas de conflictos en los centros de trabajo, señaló Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo.

La funcionaria destacó que fortalecer la capacitación y establecer mecanismos de mediación permite atender los desacuerdos desde sus primeras etapas y evitar que escalen a situaciones de mayor gravedad.

Explicó que una comunicación asertiva entre trabajadores y empleadores, acompañada de la intervención oportuna de mediadores capacitados, puede facilitar la solución de diferencias dentro de las empresas.

"Definitivamente en el diagnóstico nosotros hemos identificado muchas veces temas de comunicación y temas de desconocimiento", señaló Zogbi Castro.

La titular de la Secretaría del Trabajo agregó que la capacitación no solo contribuye a prevenir conflictos, sino que también puede favorecer el incremento de la productividad y mejorar las condiciones laborales.

Otro aspecto relevante, dijo, es la inducción que reciben los trabajadores al incorporarse a una empresa, debido a que desde el primer día deben conocer las políticas internas, el reglamento de trabajo, las jerarquías y los mecanismos para acceder a mejores puestos y salarios.

Explicó que este último punto cobra especial importancia en el sector industrial, donde existen sistemas de categorías que determinan las posibilidades de crecimiento de los trabajadores.

Zogbi Castro informó además que el programa Impulsores de Paz contempla ampliar su implementación durante el último trimestre del año. Actualmente, al menos una empresa ya trabaja bajo este esquema.

La estrategia busca incorporarse a los centros laborales mediante empresas y sindicatos, con acciones enfocadas en fortalecer el diálogo, la capacitación y la prevención de conflictos.

La secretaria del Trabajo sostuvo que mejorar estas herramientas también puede favorecer que los aumentos en productividad se reflejen en mejores condiciones y beneficios para los trabajadores.