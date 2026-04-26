Alerta por disparos en "Real del Sol II"

SALTILLO, COAHUILA. – La tranquilidad del fraccionamiento Real del Sol II se vio interrumpida la madrugada del domingo, cuando habitantes reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego en la calle Astro Rey, pese a tratarse de un sector con acceso controlado y caseta de vigilancia.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de la medianoche y se prolongó durante la madrugada del día siguiente, lo que derivó en la activación de los protocolos de seguridad. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras el llamado al sistema de emergencias.

Al llegar, los oficiales confirmaron daños visibles en la fachada de una vivienda marcada con el número 903, así como afectaciones en un vehículo estacionado. La propiedad, según versiones preliminares, se encontraba deshabitada al momento del ataque. El área fue acordonada para preservar posibles evidencias.

Los disparos se registraron en la madrugada del domingo en Saltillo.

Testimonios recabados en el lugar indican que al menos tres hombres, que se desplazaban en una camioneta Honda Odyssey color plata, realizaron cerca de nueve disparos dirigidos al inmueble antes de huir con rumbo desconocido.

La vivienda afectada se encontraba deshabitada al momento del ataque.

En el operativo participaron también elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes. Peritos especializados aseguraron indicios balísticos encontrados sobre la vía pública, los cuales fueron integrados a la investigación bajo cadena de custodia.

Las autoridades acordonaron el área y recabaron evidencia balística.

A pesar de la magnitud del ataque, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades restringieron temporalmente el acceso al fraccionamiento mientras se desarrollaban las labores periciales, restableciendo posteriormente la circulación para residentes.

Hasta el momento no hay detenidos; sin embargo, las corporaciones informaron que el análisis de cámaras de videovigilancia, tanto del fraccionamiento como del sistema C2, podría aportar datos.