Piden maestros aumento del 13%

La Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Coahuila anunció un amplio programa de actividades con motivo del Día del Maestro, que contempla presentaciones musicales y rifas de premios, mientras que la solicitud de incremento salarial del 13 por ciento permanece en una etapa preliminar.

El Secretario General, Everardo Padrón García, informó que el evento principal se llevará a cabo el próximo 15 de mayo en el centro de eventos "El Mimbre", en Saltillo. Para esta celebración, se prevé la participación de agrupaciones reconocidas en la capital del estado, mientras que en otras regiones también se desarrollarán festejos simultáneos con espectáculos musicales.

En Saltillo, el cartel incluirá a Tropicalísimo Apache y Los Herederos de Nuevo León, en tanto que en Monclova la ambientación estará a cargo de Sonido Master. De acuerdo con el dirigente sindical, el esquema de bailes y convivencias se replicará en distintas zonas de la entidad para garantizar la participación de docentes afiliados.

Además de los espectáculos, se organizará una rifa estatal que incluirá un automóvil como premio principal, junto con más de 200 artículos adicionales. Padrón García destacó que se busca superar la cantidad de obsequios entregados en años anteriores como parte de los reconocimientos al gremio.

Solicitud de aumento salarial del 13%

En contraste, en el tema del incremento salarial, el líder sindical indicó que ya se realizan gestiones ante instancias federales para lograr un aumento del 13 por ciento; sin embargo, no se han dado a conocer avances específicos ni la instalación de mesas formales de negociación.