Contactanos
Coahuila

Bomberos Sabinas atienden reporte de víbora en la colonia Chapultepec

La rápida respuesta de Protección Civil y Bomberos evitó un posible incidente en la colonia Chapultepec.

Por Carlos Macias - 26 abril, 2026 - 10:59 a.m.
Bomberos Sabinas atienden reporte de víbora en la colonia Chapultepec
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Sabinas, Coahuila.– Elementos de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos de Sabinas atendieron de manera oportuna un reporte ciudadano sobre la presencia de una víbora al interior de un domicilio ubicado en la colonia Chapultepec, movilización que se registró sin mayores incidentes.

      De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el llamado de auxilio fue recibido a través de los canales de emergencia, lo que permitió la rápida intervención de los cuerpos de rescate, quienes se trasladaron al sitio para verificar la situación.

      Acciones de la autoridad

      Al arribar al lugar, el personal especializado realizó una inspección minuciosa dentro de la vivienda, logrando ubicar al ejemplar de serpiente, el cual representaba un potencial riesgo para los habitantes del inmueble.

      Mediante técnicas de manejo de fauna silvestre, los elementos procedieron a la captura segura del animal, garantizando tanto la integridad de los residentes como la del propio ejemplar, evitando así cualquier incidente.

      Detalles confirmados

      Finalmente, la víbora fue trasladada a una zona despoblada, donde fue liberada en su hábitat natural. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener patios limpios, evitar la acumulación de escombro y reportar de inmediato la presencia de fauna silvestre, reiterando su compromiso de servicio permanente a la comunidad.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados