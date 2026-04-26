Bomberos Sabinas atienden reporte de víbora en la colonia Chapultepec

Sabinas, Coahuila.– Elementos de Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos de Sabinas atendieron de manera oportuna un reporte ciudadano sobre la presencia de una víbora al interior de un domicilio ubicado en la colonia Chapultepec, movilización que se registró sin mayores incidentes.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el llamado de auxilio fue recibido a través de los canales de emergencia, lo que permitió la rápida intervención de los cuerpos de rescate, quienes se trasladaron al sitio para verificar la situación.

Acciones de la autoridad

Al arribar al lugar, el personal especializado realizó una inspección minuciosa dentro de la vivienda, logrando ubicar al ejemplar de serpiente, el cual representaba un potencial riesgo para los habitantes del inmueble.

Mediante técnicas de manejo de fauna silvestre, los elementos procedieron a la captura segura del animal, garantizando tanto la integridad de los residentes como la del propio ejemplar, evitando así cualquier incidente.

Detalles confirmados

Finalmente, la víbora fue trasladada a una zona despoblada, donde fue liberada en su hábitat natural. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener patios limpios, evitar la acumulación de escombro y reportar de inmediato la presencia de fauna silvestre, reiterando su compromiso de servicio permanente a la comunidad.