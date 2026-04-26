Sara Irma Pérez Cantú: violencia intrafamiliar sigue en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, advirtió que la violencia intrafamiliar continúa presentándose diariamente en el municipio, situación que ha encendido las alertas entre las autoridades, quienes mantienen coordinación permanente con distintas instancias para atender y disminuir estos casos.

La edil señaló que todos los días se reciben reportes a través de la Policía Violeta y Seguridad Pública, lo que refleja la magnitud del problema. Indicó que muchos de estos casos también son canalizados al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, donde se brinda atención especializada a las víctimas.

Pérez Cantú explicó que, en diversas ocasiones, las mujeres interponen la denuncia pero posteriormente deciden retirarla, situación que, aunque es respetada, representa un riesgo.

"Se respeta mucho la decisión de las mujeres, pero hay que tomar en cuenta los grados de violencia, porque lo que menos queremos es que ocurra una agresión mayor", expresó.

Finalmente, reiteró que tanto las mujeres como la ciudadanía en general cuentan con el respaldo del gobierno municipal, a través de dependencias como el Sistema DIF Frontera, Seguridad Pública y el C4, con el objetivo de brindar atención integral y oportuna ante este tipo de problemáticas.