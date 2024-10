Disputan predios en Fresnillo y Pozuelos

FRONTERA COAH-.En una reciente declaración, el alcalde Roberto Piña se pronunció sobre la situación de invasiones a predios ubicados en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, en dirección al Ejido Fresnillo y Pozuelos de Arriba y Abajo. El predio en cuestión se encuentra actualmente en litigio, lo que ha generado tensiones entre diferentes grupos.

El alcalde explicó que, aunque hay ejidatarios involucrados y algunas familias están llegando a acuerdos para justificar la posesión, no existe un acta judicial que valide su propiedad. "No hay manera de que ninguna parte se apodere del terreno sin la debida legalidad", afirmó.

De acuerdo a lo que se ha dicho entre los invasores, una de las familias implicadas en el conflicto expresó que, si no pueden quedarse con el predio, estarían dispuestos a permitir que otras 30 personas ingresen. Sin embargo, enfatizó que debe ser la autoridad quien determine quiénes son los verdaderos propietarios.

"Cuando eso suceda, será el municipio quien promueva un enfoque legal sobre este asunto", añadió.

El alcalde subrayó la importancia de actuar conforme a la ley: "Mientras tanto, no se permiten invasiones ni posicionamientos. Se señala a una familia detrás de esos movimientos, pero yo no tengo por qué dar certeza a un tema que no me consta. Es fundamental actuar con legalidad".

En este sentido, indicó que el departamento jurídico del municipio ha explicado a las familias cómo funciona el proceso legal para tomar posesión del terreno, lo que resultó en su comprensión y posterior retiro.

Aseguró también que no hubo conatos de violencia durante este proceso y recordó que no es la primera vez que se presentan situaciones similares. "Mientras esté esta administración, actuaremos con legalidad y no permitiremos otro tipo de acciones", concluyó el alcalde.

Con este enfoque, la administración municipal busca garantizar el orden y la legalidad en la gestión del territorio, priorizando siempre el respeto a las normativas vigentes.