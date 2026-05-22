San Buenaventura celebra a estudiantes con Domingo de Plaza

San Buenaventura, Coah. - Un gran ambiente se espera este domingo cultural en la Plaza Principal de San Buenaventura, donde el Ayuntamiento, a través del departamento de Turismo, llevará a cabo el programa "Domingo de Plaza" para festejar a todos los estudiantes en el marco de su día.

La invitación está abierta para que las familias y jóvenes de las distintas instituciones educativas disfruten de una tarde recreativa y de convivencia completamente familiar en la explanada de la Plaza Principal, frente a las letras monumentales de San Buenaventura.

Como parte del programa se desarrollará la dinámica "100 Mexicanos Dijeron", con preguntas y respuestas enfocadas en temas muy mexicanos, buscando generar diversión y participación entre los asistentes.

El evento se realizará este domingo 24 de mayo de 2026 a partir de las 6:00 de la tarde y además incluirá la presentación de la cartelera cultural y musical de la tradicional Feria San Buenaventura 2026.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación para que las familias acudan y formen parte de esta celebración dedicada a la comunidad estudiantil.