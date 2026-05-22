Sabinas: Selectivo infantil de béisbol avanza a fase nacional

SABINAS, COAH.- El selectivo infantil de béisbol de Sabinas, categoría 9 y 10 años, consiguió su pase a la fase nacional del programa Williamsport luego de proclamarse campeón regional en Durango, manteniéndose invicto durante toda la competencia. Así lo informó el directivo de la liga infantil local, Juan Ayala Rodríguez, quien destacó el desempeño de los jóvenes peloteros que ahora representarán a la región en la siguiente etapa del certamen.

El directivo explicó que el programa Williamsport opera bajo una estricta distribución territorial por municipios y ligas. En el caso de Sabinas, la jurisdicción deportiva abarca Agujita, Cloete, Nuevo Barroterán y recientemente el municipio de Juárez, permitiendo que jugadores de estas comunidades integren los selectivos siempre y cuando cumplan con los lineamientos establecidos por la organización.

Detalló que el proceso eliminatorio contempla cinco fases: distrital, regional, nacional, latinoamericana y mundial. El representativo de Sabinas superó primero la etapa distrital celebrada en casa y posteriormente conquistó el campeonato regional en Durango, resultado que le otorgó el derecho de competir en la fase nacional.

La etapa nacional arrancará a partir del sábado a las nueve de la mañana en Salinas Victoria, Nuevo León, donde participarán quince selecciones provenientes de distintos estados del país. El torneo es considerado uno de los más exigentes dentro del béisbol infantil, debido al alto nivel competitivo de los equipos participantes.

Ayala Rodríguez resaltó que el crecimiento del programa Williamsport en la región ha permitido que Sabinas se mantenga como uno de los referentes del béisbol infantil en Coahuila. Recordó que recientemente la categoría intermedia 50-70 alcanzó las semifinales nacionales y obtuvo el tercer lugar del país tras caer en un cerrado encuentro frente a Nuevo León, resultado que fortaleció el desarrollo deportivo de los peloteros locales.

De manera paralela, la liga trabaja en la preparación del selectivo de la categoría 11 y 12 años, considerada la categoría reina del programa por otorgar pase directo al Mundial de Williamsport. El equipo ya conquistó la fase distrital en San Buenaventura y se alista para disputar el regional en Saltillo, donde enfrentará a representativos de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Coahuila. Asimismo, se realizan gestiones conjuntas con padres de familia y autoridades para solventar los gastos de traslado y participación de los equipos en las distintas competencias nacionales.