Gusano barrenador afecta a mascotas en Sabinas, advierte José Dávila Paulín

SABINAS, COAH.- El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en la Región Carbonífera, José Dávila Paulín, informó que mascotas como perros y gatos pueden verse afectadas por el gusano barrenador cuando presentan heridas abiertas en la piel, situación que facilita que la mosca deposite sus huevecillos y dé inicio al proceso de infestación.

El funcionario explicó que el problema no representa un riesgo para animales sanos y sin lesiones, ya que la mosca únicamente oviposita en tejidos expuestos. Señaló que en la región se han detectado casos principalmente en perros, especialmente en patas y zonas lesionadas tras peleas o accidentes, donde posteriormente aparecen las larvas que se alimentan del tejido vivo.

Dávila Paulín aclaró que el llamado gusano barrenador se desarrolla únicamente en tejido vivo, por lo que descartó que las larvas observadas en animales muertos correspondan a esta especie. Indicó que, tras alimentarse, las larvas evolucionan a estado de pupa y posteriormente emergen como moscas adultas, capaces de desplazarse grandes distancias y propagar la infestación a otros lugares.

Añadió que el tratamiento en etapa larvaria suele ser efectivo si se detecta a tiempo, mediante medicamentos como ivermectina y otros productos aplicados por médicos veterinarios. Sin embargo, advirtió que una infestación avanzada puede poner en riesgo la vida de la mascota si no recibe atención oportuna.

Respecto a la preocupación por el consumo de carne de ganado afectado, el titular de la CONANP desmintió que exista riesgo de contagio para las personas. Explicó que el gusano barrenador no se transmite por ingestión de carne, debido a que el sistema digestivo humano elimina los organismos, aunque insistió en mantener las medidas sanitarias adecuadas en el manejo de alimentos.

Finalmente, José Dávila Paulín exhortó a la población a revisar constantemente a sus mascotas y atender cualquier herida de inmediato. Recomendó acudir al médico veterinario ante la presencia de lesiones o larvas, subrayando que la prevención y la atención temprana son fundamentales para evitar complicaciones y proteger la salud de los animales domésticos en la Región Carbonífera.