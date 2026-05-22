Reportan fenómeno meteorológico en la etnia Kikapoo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La caída de granizo pequeño, producto de las precipitaciones climatológicas que se presentan en la región, sorprendió a los habitantes de la etnia Kikapoo durante esta tarde de viernes.

El fenómeno ocurre principalmente al norte de las orillas de la zona urbana, en la cabecera municipal, según el reporte oficial de las autoridades locales.

El director de Protección Civil Municipal, Víctor Guajardo Loo, informó que se mantiene vigilancia para atender cualquier situación que pudiera representar riesgo.

Aunque el granizo no es de gran tamaño, se exhorta a la población a tomar precauciones, especialmente quienes transitan por las carreteras.

Las autoridades municipales subrayaron que, aunque el fenómeno no ha generado daños mayores, es importante que los conductores reduzcan la velocidad y mantengan la distancia entre vehículos para evitar accidentes.

Asimismo, se pide a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.

Finalmente, Guajardo Loo reiteró que el monitoreo continuará mientras persistan las precipitaciones en la región, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los habitantes y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera surgir.