Investigan lesión en menor; Presenta fractura en pierna

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado, a través de su Delegación Carbonífera, ha iniciado una investigación en torno al caso de un menor de apenas un año de edad que ingresó a la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Palaú, con una fractura en la pierna izquierda.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado cómo ocurrieron los hechos que derivaron en la lesión del infante.

El delegado de la Fiscalía en la región, Diego Garduño Guzmán, confirmó que fue la madre del menor, identificada como Dulce N, quien lo llevó al área de urgencias del nosocomio para recibir atención médica.

El personal médico notificó a las autoridades tras detectar la gravedad de la lesión, lo que activó los protocolos correspondientes para casos que podrían implicar violencia o negligencia.

Ante la falta de una versión clara sobre el origen de la fractura, la Fiscalía decidió atraer el caso con el objetivo de esclarecer los hechos. La intervención de la Delegación Carbonífera busca garantizar una investigación exhaustiva y transparente que permita determinar si se trató de un accidente doméstico o si existe alguna responsabilidad penal.

Actualmente, diversas corporaciones policiacas colaboran en las indagatorias, incluyendo entrevistas con familiares y personal médico, así como la revisión de antecedentes y posibles reportes previos relacionados con la familia del menor.

Las autoridades han sido cautelosas en emitir declaraciones, señalando que el proceso se encuentra en una etapa de investigación.

La Fiscalía reiteró su compromiso con la protección de los derechos de la infancia y aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer este lamentable suceso.

Mientras tanto, el menor permanece bajo observación médica, y se espera que en los próximos días se emitan avances sobre el caso.