Contactanos
Coahuila

Localizan sano y salvo a menor extraviado en Nava

Operativo ciudadano y de corporaciones de auxilio permitió encontrar a joven de 13 años.

Por Alberto Ibarra Riojas - 30 diciembre, 2025 - 01:31 p.m.
Localizan sano y salvo a menor extraviado en Nava
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, COAH. – Un joven de 13 años con capacidades especiales, que había sido reportado como extraviado en la colonia 2 de Agosto, fue localizado sano y salvo tras un operativo de búsqueda que movilizó a vecinos y corporaciones de auxilio en el municipio.

      Luego del reporte realizado por la familia, habitantes del sector se organizaron para apoyar en la localización del menor, recorriendo calles y áreas cercanas, además de difundir la información entre la ciudadanía para agilizar su ubicación.

      Acciones de la autoridad

      A las acciones se sumaron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de Nava, quienes coordinaron recorridos y labores estratégicas hasta lograr encontrar al joven, lo que permitió un desenlace favorable.

      Solidaridad comunitaria

      La familia agradeció el respaldo de los vecinos y la pronta respuesta de las corporaciones, destacando la solidaridad de la comunidad y el trabajo conjunto que permitió devolver la tranquilidad al hogar afectado.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados