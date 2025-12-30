Localizan sano y salvo a menor extraviado en Nava

NAVA, COAH. – Un joven de 13 años con capacidades especiales, que había sido reportado como extraviado en la colonia 2 de Agosto, fue localizado sano y salvo tras un operativo de búsqueda que movilizó a vecinos y corporaciones de auxilio en el municipio.

Luego del reporte realizado por la familia, habitantes del sector se organizaron para apoyar en la localización del menor, recorriendo calles y áreas cercanas, además de difundir la información entre la ciudadanía para agilizar su ubicación.

Acciones de la autoridad

A las acciones se sumaron elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos de Nava, quienes coordinaron recorridos y labores estratégicas hasta lograr encontrar al joven, lo que permitió un desenlace favorable.

Solidaridad comunitaria

La familia agradeció el respaldo de los vecinos y la pronta respuesta de las corporaciones, destacando la solidaridad de la comunidad y el trabajo conjunto que permitió devolver la tranquilidad al hogar afectado.