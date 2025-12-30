Yoana Salazar logra fondos para su trasplante de hígado en Coahuila

Saltillo, Coahuila.– Cuando parecía que el tiempo se agotaba y la meta estaba lejos, la esperanza llegó en el último momento. Así cerró el 2025 para la familia de la pequeña Yoana, quien gracias a la solidaridad de la ciudadanía y al apoyo de diversos sectores, logró reunir los 2 millones de pesos necesarios para su trasplante de hígado, programado para las últimas semanas de enero de 2026.

La lucha de la familia Salazar

Durante meses, la familia emprendió una intensa lucha contra el reloj y las circunstancias, organizando rifas, eventos, colectas y actividades solidarias para alcanzar el monto requerido. Cada esfuerzo sumó, pero aún faltaba un último impulso que finalmente llegó este martes.

La noticia fue confirmada por la propia familia a través de un emotivo mensaje, en el que agradecieron a todas las personas que se unieron a la causa y, de manera especial, a la atleta ramosarizpense Ana Paula Vázquez, arquera olímpica mexicana, quien aportó la cantidad restante para completar la meta.

Un milagro de Navidad

En el mensaje, la familia Salazar calificó el logro como un “milagro de Navidad”, destacando que la generosidad, sensibilidad y apoyo desinteresado de la deportista marcaron un antes y un después en la historia de Yoana, permitiéndole acceder a una nueva oportunidad de vida.

Asimismo, reconocieron el respaldo de empresas, instituciones educativas, asociaciones y familias que realizaron donativos clave, además del acompañamiento de ciudadanos que, pese a la difícil situación económica, no dudaron en contribuir de distintas formas.

“Cada granito de arena sumó”, expresó la familia, al señalar que esta experiencia les dejó la certeza de que la solidaridad puede transformar realidades y encender la esperanza incluso en los momentos más difíciles.

Con la meta cumplida, Yoana se prepara ahora para enfrentar uno de los retos más importantes de su vida, arropada por el apoyo de toda una comunidad que demostró que, cuando se trata de un niño, los milagros sí existen.