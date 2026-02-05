Contactanos
En Junta de Reclutamiento de Oficialía Mayor Aumenta afluencia de jóvenes Que desean tramitar cartilla

Informa el titular de la oficina, Edgar Tomás Buentello Torralba

Por Teresa Muñoz - 05 febrero, 2026 - 12:43 p.m.
      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El licenciado Edgar Tomás Buentello Torralba, titular de la Oficialía Mayor, informó que se ha registrado un incremento en la afluencia de jóvenes que acuden a la Junta de Reclutamiento para tramitar la media cartilla.

      El funcionario municipal detalló que, desde enero del año en curso, se inició con la recepción de documentos para expedirlos en torno a la clase 2008 Anticipados y Remisos.

      Aumento en la asistencia de jóvenes

      La Junta de Reclutamiento solicitó en su momento 300 medias cartillas, y atiende a la ciudadanía de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las oficinas que se ubican en la parte posterior de la Presidencia Municipal.

      Buentello Torralba destacó que, la afluencia de jóvenes se debe a que en algunas empresas les solicitan la cartilla liberada o bien la media cartilla, bajo el compromiso de que las liberen en el transcurso del año.

      Requisitos para el ingreso a fuerzas policiacas

      Además, algunos varones que pretenden pertenecer a las filas policiacas también les solicitan dicho documento como una medida obligatoria para poder ingresar a laborar.

      Por ello, se hace un llamado a los jóvenes Clase 2007 a que acudan a las instalaciones del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, para entregar la media cartilla, ya que se amplió la fecha límite hasta febrero.

      Horarios de atención y recomendaciones

      La Junta de Reclutamiento seguirá atendiendo a la ciudadanía en el horario establecido, para brindar información y apoyo en el trámite de la media cartilla. Para ello, se recomienda a los interesados, acudir con los documentos necesarios para agilizar el proceso.

