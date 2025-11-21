Múzquiz: se programan cirugías de cataratas para 200 pacientes

Tras la jornada de detección de cataratas realizada recientemente en el municipio de Múzquiz, ya se han definido las fechas para llevar a cabo las cirugías correspondientes.

Las intervenciones se realizarán los días 2 y 3 de diciembre, como parte de una estrategia de salud impulsada por el Gobierno del Estado a través del Sistema DIF Coahuila.

¿Qué se sabe sobre las cirugías programadas?

La doctora Zaidé Habib Castillo, coordinadora regional del DIF, informó que los procedimientos serán efectuados por médicos especialistas en el Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" ubicado en la Villa de Palaú.

Este hospital ha sido designado como sede oficial para atender a los pacientes seleccionados durante la jornada médica.

En total, 200 personas fueron diagnosticadas como candidatas para la cirugía y serán intervenidas en las fechas programadas. Con estas acciones, se da por concluido el ciclo de operaciones comprometido para el año 2025, cumpliendo así con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes antes de finalizar el año.

¿Qué acciones se están tomando para futuras jornadas?

La doctora Habib Castillo también hizo un llamado a los habitantes de Nueva Rosita, Sabinas, Progreso, Juárez y Múzquiz que no pudieron asistir a la primera jornada, para que se acerquen a sus respectivos DIF municipales.

Ahí podrán entregar la documentación necesaria y ser incluidos en una base de datos para futuras campañas.

Estas jornadas de salud forman parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado por acercar servicios médicos especializados a la población más vulnerable.

La coordinadora del DIF reiteró el compromiso de seguir trabajando en beneficio de quienes más lo necesitan, promoviendo el acceso equitativo a la atención médica en toda la región.