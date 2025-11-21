Soplando Vidas y Funeraria La Paz brindan servicio funerario a Román Costilla en Monclova

La organización Soplando Vidas informó que la familia del señor Román Costilla Güel, quien falleció en la Clínica 7 del IMSS, recibió todo el servicio funerario completo gracias al apoyo de Capillas y Funeraria La Paz, evitando así que el cuerpo fuera enviado a fosa común debido a la falta de recursos económicos.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la fundación, el aviso llegó a través del CLAM Monclova, que notificó sobre la situación de vulnerabilidad de la familia. Tras ello, Soplando Vidas estableció contacto con un familiar y lanzó una solicitud de apoyo a la comunidad.

¿Cuál fue la respuesta de la comunidad?

Poco después, los propietarios de Funeraria La Paz, Manuel Corral y Ludivina Barboza Guillén, ofrecieron cubrir la totalidad del servicio, sumándose al llamado humanitario. La fundación también agradeció a las personas que realizaron aportaciones económicas para respaldar a la familia.

¿Qué mensaje deja este caso?

Soplando Vidas señaló que este caso refleja la importancia de la colaboración comunitaria y de las iniciativas solidarias que buscan garantizar un trato digno a quienes atraviesan momentos difíciles.