Conviviendo con maestros jubilados en San Buenaventura
El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones entre los maestros jubilados.
Resumen
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San Buenaventura, Coah. – El alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa, Niria Isabel Ayala Mata, asistió a la décima segunda convivencia anual de maestras y maestros jubilados y pensionados de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), celebrada en San Buenaventura, donde se llevó a cabo la coronación de la nueva soberana, Elda Palos Morado I.
Durante este encuentro, que reunió a integrantes del magisterio retirado en un ambiente de compañerismo, alegría y reconocimiento, el presidente municipal felicitó a la reina por esta distinción y destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones y los lazos de amistad entre quienes dedicaron su vida a la formación de generaciones.
En el marco de la convivencia, Javier Flores Rodríguez extendió un saludo al dirigente sindical, profesor Everardo Padrón, a través del profesor César Uriel Mata, y reconoció la unidad que caracteriza a la Región 4, así como la disposición de sus integrantes para recibir a quienes han contribuido al fortalecimiento del SNTE.
El programa artístico estuvo integrado por las presentaciones de Voces y Guitarras de la Delegación D-IV-4 de Piedras Negras, Beatriz Ballesteros, conocida como La Diva de la Canción Ranchera, y el grupo musical La Pura Candela, que amenizaron la celebración.
Con su participación, el Gobierno Municipal de San Buenaventura extendió su cercanía con las maestras y los maestros jubilados y pensionados, reconociendo su trayectoria, vocación de servicio y valiosa aportación a la educación y al desarrollo de la sociedad.