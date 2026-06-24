Trabajadores de AHMSA lanzan revista sobre crisis laboral en Monclova

Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) preparan la publicación de una revista que documentará testimonios, experiencias y el impacto social generado por la crisis y el cierre de operaciones de la empresa, con el propósito de dejar un registro histórico de lo ocurrido durante el conflicto laboral.

El proyecto, impulsado por integrantes del movimiento de resistencia obrera, contempla la recopilación de relatos personales, análisis económicos y un recuento de las afectaciones sociales que han marcado a la Región Centro desde la paralización de actividades de la acerera.

Reynol Alejandro Ortiz Romo, quien laboraba en el área de Coquizadora Planta 2, explicó que la publicación busca reflejar las vivencias de los trabajadores desde el momento en que dejaron de tener acceso a sus centros de trabajo. "Es la lucha de Altos Hornos, de todo lo que ha venido pasando desde el primer día que nos sacaron, nos dijeron que ya no podíamos entrar y a partir de ahí tomamos acciones", expresó.

Los impulsores del proyecto señalaron que la revista no se limitará a abordar el conflicto laboral, sino que también expondrá las consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis industrial. Alfredo Reyna Saavedra indicó que uno de los objetivos es generar conciencia sobre los efectos que la situación de AHMSA ha tenido en la economía regional. "Queremos que la gente se involucre en la problemática, porque esto afectó a la economía local, los comercios y a muchas familias", manifestó.

El material incluirá testimonios relacionados con migración forzada, desintegración familiar, afectaciones emocionales, fallecimientos de trabajadores vinculados al contexto de la crisis y problemas sociales que, según los participantes, se han agravado en los últimos años.

Asimismo, se documentarán impactos visibles en la actividad económica, como el cierre de negocios, la disminución del consumo, viviendas abandonadas y espacios comerciales desocupados en municipios de la Región Centro y la Región Carbonífera. Los trabajadores señalaron que la publicación también buscará dejar constancia del proceso judicial y administrativo que ha rodeado a la empresa, así como de las decisiones que derivaron en la actual situación de la siderúrgica.

Aunque el proyecto continúa en etapa de integración y edición, sus promotores indicaron que la intención es preservar la memoria colectiva de uno de los episodios industriales más relevantes para la región.