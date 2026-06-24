Cruz Roja Mexicana celebra misa en Múzquiz por el Día del Socorrista

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el marco del Día del Socorrista, la parroquia Santa Rosa de Lima fue sede de una misa para pedir por la labor que realizan mujeres y hombres socorristas de la benemérita Cruz Roja Mexicana.

A la ceremonia religiosa asistieron damas voluntarias e integrantes de la institución que encabeza como presidente del patronato, el doctor Raúl Dávalos Flores, quienes participaron en la liturgia.

Durante la celebración también se reconoció el trabajo que desempeñan diariamente los paramédicos de la corporación en la atención de todo tipo de emergencias.

Los feligreses destacaron la entrega y compromiso de los socorristas, quienes brindan apoyo a la población en situaciones de riesgo y emergencia.

Asimismo, se resaltó la importancia de la labor humanitaria que realizan para contribuir al bienestar de la sociedad y preservar vidas.

La misa se ofició este 24 de junio con motivo de la conmemoración del Día del Socorrista, fecha dedicada a reconocer el servicio de quienes atienden emergencias y auxilian a la comunidad.