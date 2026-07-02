Aplazan audiencia de Elías "N" al domingo

La continuación de la audiencia inicial fue reprogramada para el 5 de julio, luego de que la defensa solicitó agotar el término constitucional. El imputado permanecerá bajo arresto domiciliario.

La continuación de la audiencia inicial de Elías "N", imputado por el delito de rendir declaraciones falsas dentro de la investigación del caso del bebé nacido en una ambulancia en Castaños, fue aplazada y se celebrará el próximo domingo 5 de julio a las 14:00 horas.

Inicialmente, la diligencia estaba programada para este jueves al mediodía; sin embargo, fue diferida a petición de su abogado defensor, Ricardo Martínez Suárez, quien solicitó agotar el término constitucional para reunir y presentar mayores elementos de prueba en favor de su representado.

La defensa busca fortalecer su estrategia

La audiencia corresponde a la causa penal 638/2026 y se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal de Frontera. Mientras se desarrolla la continuación del proceso, Elías "N" permanecerá bajo la medida cautelar de arresto domiciliario en su vivienda ubicada en el municipio de Castaños, medida impuesta por el juez de control al considerar que existen mecanismos distintos a la prisión preventiva para garantizar su comparecencia.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado presentó diversos datos de prueba con los que sostiene que el bebé nunca fue abandonado en un contenedor de basura y que el supuesto rescate narrado por el paramédico fue una versión inventada. Entre las evidencias expuestas se encuentran los registros del GPS de la ambulancia de Protección Civil, peritajes realizados a la unidad y las declaraciones rendidas por los involucrados.

La Fiscalía presenta pruebas contundentes

Por su parte, la defensa ha sostenido que utilizará el plazo constitucional para fortalecer su estrategia jurídica y buscar desvirtuar la imputación formulada por el Ministerio Público. Será el próximo domingo cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincular o no a proceso a Elías "N" por el delito que le atribuye la Fiscalía.