Joven de Frontera destaca en el Azteca durante partido de México

Una publicación en redes sociales desató opiniones divididas luego de que una aficionada apareciera con una bandera de México en la que escribió 'Frontera, Coahuila' durante el partido entre México y Ecuador.

FRONTERA, COAH.- Una joven originaria de Frontera se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras aparecer en fotografías durante el partido entre la Selección Mexicana y Ecuador, celebrado el pasado martes en el Estadio Azteca.

Aunque hasta el momento se desconoce su identidad, en las imágenes difundidas por una página de Facebook se le observa posando en el exterior del estadio con una bandera de México y, posteriormente, en las gradas, donde portaba el mismo lábaro patrio con la leyenda 'Frontera, Coahuila'.

Reacciones en redes sociales

La publicación generó decenas de reacciones y comentarios encontrados entre los usuarios.

Mientras algunos criticaron que la joven escribiera sobre la bandera nacional al considerar que los símbolos patrios no deben ser alterados, otros destacaron su presencia en el encuentro y señalaron que representó con orgullo al municipio de Frontera en uno de los partidos de la Selección Mexicana.

También hubo quienes calificaron las críticas como muestras de envidia y defendieron el gesto de la aficionada, al considerar que buscó hacer visible el nombre de su ciudad durante el evento deportivo.

Identidad de la aficionada

Hasta el momento, la joven no ha sido identificada ni ha emitido alguna postura sobre la polémica que generó la publicación en redes sociales.