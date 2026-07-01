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Coahuila

Monclova rinde homenaje póstumo a Carlos Silva Lozano por su legado médico

El homenaje se llevó a cabo en reconocimiento a la trayectoria del Dr. Silva Lozano.

Por Carolina Salomón - 01 julio, 2026 - 10:14 p.m.
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      El alcalde Carlos Villarreal Pérez y la presidenta honoraria del DIF Monclova, Mavi Villarreal, encabezaron un homenaje póstumo al Dr. Carlos Alfonso Silva Lozano, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su legado en la medicina.

      Durante la ceremonia, el Presidente Municipal destacó que el médico dedicó su vida al servicio de la comunidad, distinguiéndose por su vocación, compromiso y calidad humana en la atención de los pacientes.

       

      Asimismo, resaltó que el Dr. Silva Lozano dejó una huella en la región al formar generaciones de profesionales de la salud y brindar atención médica con calidad, calidez y responsabilidad a quienes más lo necesitaban.

      Carlos Villarreal Pérez expresó sus condolencias y reconocimiento a la familia y seres queridos del galeno, a quienes reiteró la solidaridad del Gobierno Municipal y del DIF Monclova.

       

      El homenaje reconoció la aportación del Dr. Carlos Alfonso Silva Lozano al desarrollo de la medicina en la región y su compromiso permanente con el bienestar de la comunidad.

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