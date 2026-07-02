Sufre regidora accidente doméstico de consideración en Sabinas

SABINAS, COAH.- Mediante un comunicado, la familia y el equipo de trabajo de la regidora del Ayuntamiento de Sabinas, Anna Lydia N, informaron que la funcionaria sufrió un accidente doméstico de consideración y actualmente permanece bajo atención médica, donde será sometida a una cirugía.

De acuerdo con el pronunciamiento, el accidente ocurrió el día de ayer. Debido a su estado de salud, la regidora no podrá atender llamadas ni mensajes, además de que suspenderá temporalmente algunos de los compromisos que tenía programados para los próximos días.

Los familiares y colaboradores señalaron que, en este momento, la prioridad de Anna Lydia es su recuperación, por lo que solicitaron comprensión y paciencia a la ciudadanía.

"Sabemos del cariño y la confianza que muchas personas le tienen, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y paciencia", se lee en el comunicado.

Asimismo, expresaron su confianza en que, con el apoyo de su familia, amigos y el personal médico que la atiende, la regidora logre una recuperación satisfactoria tras la intervención quirúrgica.

Finalmente, solicitaron a la población mantenerla en sus oraciones y buenos deseos, e indicaron que la atención al público y sus actividades habituales se reanudarán en cuanto su estado de salud lo permita.