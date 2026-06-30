Bebé nunca estuvo en la basura; lo inventaron

La Fiscalía General del Estado reveló nuevos detalles sobre el caso del recién nacido localizado en Castaños y confirmó que el bebé nunca estuvo abandonado en un contenedor de basura, sino que todo formó parte de una historia inventada por el paramédico Elías "N", quien actualmente enfrenta un proceso penal por el delito de rendir declaraciones falsas.

Durante una rueda de prensa, el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, explicó que la investigación dio un giro luego de analizar diversas videograbaciones y otros datos de prueba que evidenciaron contradicciones entre la versión inicial del socorrista y lo que realmente ocurrió.

El funcionario señaló que, al ser confrontado con las inconsistencias, Elías "N" reconoció que el día de los hechos se encontraba prestando un servicio como paramédico cuando su pareja sentimental, también integrante de Protección Civil de Castaños, entró en labor de parto dentro de la ambulancia.

De acuerdo con la Fiscalía, el propio paramédico asistió el nacimiento del bebé, le brindó las primeras atenciones y posteriormente llevó a la madre hasta su domicilio. Después regresó solo al sitio donde más tarde reportó al sistema de emergencias el supuesto hallazgo de un bebé abandonado.

"El menor nunca estuvo en un contenedor de basura ni fue dejado en situación de riesgo. Siempre permaneció con el padre", precisó Lazo Chapa, al explicar que la historia sobre una mujer que le avisó del llanto de un bebé fue completamente inventada para justificar la entrega del recién nacido.

Las investigaciones establecen que la verdadera intención de la pareja era no hacerse cargo del bebé debido a problemas económicos, por lo que el paramédico ideó la falsa versión que movilizó a corporaciones de seguridad, cuerpos de rescate y autoridades ministeriales.

Por estos hechos, detectives de la Agencia de Investigación Criminal obtuvieron una orden de aprehensión contra Elías "N", quien actualmente enfrenta una audiencia de imputación por el presunto delito de rendir declaraciones falsas ante una autoridad.

Lazo Chapa aclaró que la madre del menor no enfrenta cargos penales, ya que nunca realizó declaraciones falsas ante las autoridades. Explicó que su primera comparecencia ocurrió cuando la investigación ya había descubierto la simulación y únicamente confirmó la verdadera forma en que ocurrieron los hechos.

Asimismo, el delegado regional señaló que, desde el punto de vista jurídico, tampoco se configura el delito de abandono de persona, debido a que el recién nacido nunca fue dejado en estado de desamparo ni expuesto a un peligro real, ya que permaneció bajo el cuidado de su padre hasta ser entregado en un hospital, donde personal de la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) asumió su resguardo.

Precisó que cualquier procedimiento relacionado con la patria potestad o la custodia del menor corresponde a las autoridades en materia familiar, mientras que la Fiscalía continuará únicamente con la investigación penal derivada de las declaraciones falsas que originaron el despliegue de recursos públicos.

En caso de que el juez determine vincular a proceso a Elías "N", el paramédico podría enfrentar una pena de entre cuatro y ocho años de prisión por el delito de rendir declaraciones falsas ante una autoridad. No obstante, la carpeta de investigación continúa abierta y no se descarta que puedan surgir nuevos elementos que permitan fincar otras responsabilidades.