Autoridades de Salud siguen caso de rickettsiosis en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Autoridades de Salud mantienen bajo seguimiento el caso de una mujer hospitalizada en una clínica privada de Monclova que presenta un cuadro clínico compatible con rickettsiosis, mientras esperan los resultados de laboratorio que permitan confirmar o descartar el diagnóstico.

El regidor de Salud, Max Elguezabal, informó que la paciente cumple con la definición operativa de la enfermedad; sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe una confirmación oficial. "Tenemos dando seguimiento a un caso hospitalizado en medio privado que se estaba comportando dentro de la definición de rickettsiosis. Los estudios se enviaron hace unas horas y estamos en espera de los resultados de laboratorio", señaló.

El funcionario indicó que, aunque son pocos los casos sospechosos registrados, las autoridades mantienen acciones preventivas en distintos sectores de la ciudad para reducir la presencia de parásitos transmisores de la enfermedad, como pulgas y garrapatas. Entre las medidas implementadas destacó la desparasitación gratuita de mascotas, tanto con propietario como en situación de calle, además de labores de limpieza para eliminar objetos que puedan convertirse en reservorios de plagas.

Elguezabal exhortó a la población a colaborar con estas acciones, mantener limpios los patios y llevar a sus mascotas al Centro de Bienestar Animal para recibir desparasitantes, asesoría, vacunas y tratamientos sin costo. Añadió que la Regiduría de Salud realiza fumigaciones en espacios de menor dimensión, mientras que la Secretaría de Salud atiende las zonas de mayor extensión previamente identificadas.

El funcionario atribuyó el incremento en las solicitudes ciudadanas a las condiciones generadas por las recientes lluvias y el aumento de las temperaturas, factores que favorecen la proliferación de parásitos transmisores de la enfermedad.