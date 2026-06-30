Miguel Ángel Riquelme asume la alcaldía de Torreón tras fallecimiento de Cepeda

Como una medida para dar continuidad al gobierno municipal de Torreón tras el fallecimiento de Román Alberto Cepeda González, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó este martes, por unanimidad, la designación del senador Miguel Ángel Riquelme Solís como alcalde sustituto de la ciudad.

La decisión fue respaldada por todas y todos los legisladores presentes durante la sesión ordinaria, con el objetivo de asegurar la estabilidad administrativa y el funcionamiento de los servicios públicos en uno de los municipios más importantes de la entidad.

Con el aval del Poder Legislativo, Riquelme Solís será el encargado de asumir la conducción del Ayuntamiento de Torreón ante la ausencia definitiva del alcalde Cepeda González, quien falleció recientemente.

La designación de Riquelme

Durante la discusión del dictamen, diputadas y diputados resaltaron la experiencia política y de gobierno del exmandatario estatal, al considerar que su trayectoria contribuirá a mantener la gobernabilidad y el desarrollo de los proyectos municipales en marcha.

Trámites legales para formalizar el nombramiento

Luego de la aprobación legislativa, se prevé que en las próximas horas se lleven a cabo los trámites legales correspondientes para formalizar el nombramiento y concretar la toma de protesta de Riquelme Solís como alcalde sustituto de Torreón.