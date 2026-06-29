Esra Cavazos regresa a Mejora Coahuila antes de ser diputada

Esra Cavazos se reincorporó a la coordinación municipal de Mejora Coahuila, cargo que desempeñará durante el periodo previo a su toma de protesta como diputada local, programada para el 1 de enero de 2027.

La legisladora electa informó que en esta etapa continuará atendiendo los llamados relacionados con su futura responsabilidad en el Congreso del Estado, sin dejar sus funciones en la coordinación de programas municipales. "Voy a estar acudiendo a todos los llamados como diputada electa. Entraré en funciones el primero de enero del 2027, pero durante estos meses me reincorporo a la coordinación municipal", expresó.

Explicó que trabajará de manera coordinada con el alcalde Carlos Villarreal Pérez para dar seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, así como a las acciones de Mejora Coahuila, entre ellas arranques de obra, los Mercaditos Mejora y visitas de agradecimiento a beneficiarios.

Cabazos señaló que los programas sociales del esquema estatal continúan operando y se activarán conforme al calendario establecido por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Entre ellos mencionó los programas de materiales de construcción, escrituración a bajo costo, testamentos, microcréditos, apoyo alimentario y el programa La Mera Mera.

Asimismo, indicó que los ejes de trabajo que impulsará durante este periodo serán el fortalecimiento del modelo de seguridad, la reactivación económica mediante vinculación con el sector empresarial y la atención a necesidades en materia de salud. Agregó que, una vez que inicie funciones como diputada local y se definan las comisiones legislativas que integrará, alineará su agenda con las acciones que actualmente desarrolla en coordinación con autoridades estatales y municipales.