Eliminan protección a policías abusadores

Se acabaron los pretextos legales para que la policía abuse de los ciudadanos; gracias a una reforma al Código Penal del Estado, se eliminó el delito de “resistencia a particulares”, argumento que muchas corporaciones utilizaban para sustentar una detención arbitraria.

Entre las modificaciones que el Congreso del Estado realizó al Código Penal que se publicaron en el pasado 27 de octubre en el Periódico Oficial, destaca la eliminación de resistencia a particulares que entra en vigor a partir del próximo 26 de noviembre.

El propósito principal de la modificación al Código Penal y la desaparición de este delito es acabar con los abusos policiacos que se estaban cometiendo amparados en el artículo 154 del Código del Estado.

La diputada local Lariza Montiel Luis explicó que cualquier resistencia a la detención era argumento suficiente para que las personas fueran consignadas al Ministerio Público, sin tomar en cuenta que la resistencia a una detención es una reacción natural de todo ser humano.

Dijo que la facilidad para inventar este delito daba pie a muchas arbitrariedades, generando la molestia de los ciudadanos que eran detenidos bajo esta circunstancia.

La Legisladora precisó que desaparece completamente esta figura como delito, es por ello que a partir del 26 de noviembre quedará prohibido que se realice una detención por este motivo.

Señaló que en caso que la resistencia de la persona detenida ocasione una lesión o daños al policía, entonces lo que se aplica es el delito de lesiones dependiendo de la gravedad para ser procesados conforme a la ley.