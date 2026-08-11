Toma forma planta de Yura Harness en Parque Kickapoo

La construcción de la planta de Yura Harness registra un importante avance en el Parque Industrial GK (Gimsa-Kickapoo), mientras la empresa continúa con el reclutamiento y la contratación de personal de cara a su próxima inauguración.

La planta, ubicada sobre avenida Industrial, ya muestra parte de su infraestructura exterior, incluido el arco de bienvenida y el nombre de la empresa, visibles desde la vialidad.

En el exterior del complejo también se observa movimiento de los primeros trabajadores contratados, además de puestos de alimentos y un área de estacionamiento.

Avance en la construcción de la planta

De acuerdo con lo ya informado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, las capacitaciones del personal comenzaron aproximadamente hace un mes y durante las primeras semanas de julio fueron incorporados alrededor de 300 trabajadores.

La estrategia contempla nuevas etapas de contratación cada mes, con la expectativa de cerrar el año con entre 800 y 1,000 empleos.

Expectativas de empleo en Yura Harness

Para el primer trimestre del próximo año se prevé alcanzar alrededor de 1,500 empleos directos en la primera fase del proyecto.