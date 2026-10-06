Denuncian amenazas y cobros intimidatorios en Cuatro Ciénegas

Amenazas, cobros intimidatorios y hasta falsos embargos forman parte de las prácticas reportadas ante Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas por personas que recurrieron a préstamos de financieras irregulares.

Richards Estrada, director de Seguridad Pública, informó que durante este año se han registrado aproximadamente tres casos relacionados con amenazas, intentos de ingreso a domicilios y usurpación de profesión por parte de presuntos gestores de cobranza.

Explicó que estas financieras ofrecen préstamos que van desde mil hasta 12 mil pesos y posteriormente utilizan métodos de presión contra quienes enfrentan dificultades para cubrir los pagos.

Uno de los casos recientes involucró a una mujer de 45 años, quien presuntamente fue amenazada por gestores que exigían que entregara a una persona que se encontraba con ella.

Durante la intervención de los elementos, uno de los involucrados se identificó como abogado, pero posteriormente se detectó que no contaba con cédula profesional, por lo que se configuraría una posible usurpación de profesión.

Estrada señaló que también han recibido reportes de personas que se presentan en domicilios para realizar señalamientos como si se tratara de un embargo, pese a no contar con facultades legales para hacerlo.

"Se llevan hasta las cosas, las pantallas o los bienes", relató el funcionario, al señalar que se han documentado distintas irregularidades en este tipo de cobros.

Añadió que una de las modalidades detectadas corresponde a los llamados préstamos "gota a gota", mediante los cuales se entrega una cantidad de dinero y se establecen pagos semanales durante varias semanas, hasta que la deuda puede superar la capacidad económica del beneficiario.

Explicó que este tipo de préstamos suele dirigirse a personas que atraviesan dificultades económicas, a quienes se ofrece dinero con aparentes facilidades, pero posteriormente enfrentan presiones cuando dejan de pagar.

Ante estos casos, el director de Seguridad Pública pidió a la población evitar negociar con financieras de dudosa procedencia y no permitir que los cobradores ingresen a sus domicilios o retiren bienes mediante amenazas.

Recomendó solicitar apoyo a través del 911 o directamente en la base de Seguridad Pública cuando se presenten amenazas o intentos de intimidación.

En caso de que exista una amenaza formal, señaló que las personas pueden acudir a la Fiscalía General del Estado en Monclova para presentar la denuncia correspondiente.

Estrada insistió en que la población no debe dejarse amedrentar por personas que se presenten como abogados, gestores o representantes de alguna financiera sin acreditar su identidad y facultades legales.